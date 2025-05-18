Юрист Спиридонова: чаще всего дачников в России штрафуют за захламление участка

На дачных участках чаще всего штрафуют за такие нарушения, как засорение территории мусором и сорняками, несоблюдение противопожарных требований, использование земли не по назначению, а также нарушение тишины.
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