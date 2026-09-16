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Царукян рассказал, как оставил $5 тысяч чаевых в США

Царукян рассказал, как оставил $5 тысяч чаевых в США

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян вспомнил, как однажды оставил в ресторане $5 тыс. чаевых. «Было в Лос-Анджелесе.

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