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Добрый Мир

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На круги своя: Россия разорвала сделку века и завершила первый этап расширения БАМа

На круги своя: Россия разорвала сделку века и завершила первый этап расширения БАМа

77K прочитали Пока одни взрывают, другие строят. Правда, второе на фоне некоторых новостей многими остаётся незамеченным.

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