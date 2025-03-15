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В США из-за штормов и торнадо погибли 28 человек, под угрозой еще 138 млн

В США из-за штормов и торнадо погибли 28 человек, под угрозой еще 138 млн

В США число погибших в результате штормов и торнадо возросло до 28. Об этом сообщил телеканал ABC. «Всего по меньшей мере 28 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране, в том числе 15, связанных с торнадо», — передал канал.

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