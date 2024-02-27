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За рулем

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Выбираем лучшие электромобили и гибриды — выигрываем Ладу!

Выбираем лучшие электромобили и гибриды — выигрываем Ладу!

2023 год растормошил российский авторынок – в продаже появилось несколько десятков новинок. И среди всего этого разнообразия есть передовые по своим технологиям автомобили – электромобили и подключаемые гибриды.

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