Выбираем лучшие электромобили и гибриды — выигрываем Ладу!

2023 год растормошил российский авторынок – в продаже появилось несколько десятков новинок. И среди всего этого разнообразия есть передовые по своим технологиям автомобили – электромобили и подключаемые гибриды.
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