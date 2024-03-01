В Норвегии заявили, что Шольц не передает ВСУ Taurus из-за отсутствия доверия

ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN Канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает недоверие к Киеву, объясняя отказ в передачи вооружения техническими нюансами, заявил в статье для издания Focus эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.
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