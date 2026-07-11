НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тухель о победе над Мексикой: «Это как матч в январе с «Сандерлендом» в Кубке Англии. Погода не очень, не нравятся решения судьи. Нужно через это пройти, чтобы оказаться на «Уэмбли»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сравнил матч против сборной Мексики (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 с игрой в Кубке Англии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии