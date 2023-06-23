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Умер участник освобождения Орловской области от фашистских захватчиков Андрей Дорогов

Умер участник освобождения Орловской области от фашистских захватчиков Андрей Дорогов

Накануне, 22 июня, на 98-м году жизни не стало участника освобождения Орловской области, ветерана Великой Отечественной войны Андрея Фёдоровича Дорохова.

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