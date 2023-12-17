Украину сделали надсмотрщиком за россиянами в Париже

Эксперты: Жесткие требования МОК к спортсменам из России вредят духу олимпийского движения @ REUTERS Tекст: Андрей Резчиков В России эмоционально ответили на решение МОК об ограниченном допуске спортсменов из РФ на Олимпиаду в Париже.
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