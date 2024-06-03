Препараты от гастрита могут заставить организм вырабатывать алкоголь

Медикаменты создают условия для появления дрожжей в кишечнике Ципрофлоксацин и нитрофурантоин, применяемые при лечении инфекций мочеполовой системы, могут создать идеальные условия для появления в кишечнике колоний дрожжей, которые активно поглощают сахар и преобразуют его в спирт.