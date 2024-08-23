В России создадут сеть Центров мониторинга фактического питания

В России появится сеть региональных Центров мониторинга фактического питания населения. Главным организатором проекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии» при поддержке Минобрнауки и Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Российской академией наук (РАН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии