Как там, так и здесь...

Цитата из старой тетради.- Как в вас уживаются почитание новомучеников и мирное отношение к Сталину? - Как уживается мирное отношение к князю Владимиру и умученным от его гонений христианам Фёдору и Иоанну, так и здесь.
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