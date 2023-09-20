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Форвард «Лады» Космачук о переходе из АХЛ в НХЛ: «Ты не сможешь выбить из состава Кучерова, Макдэвида и Патрика Кэйна. Нужны другие навыки – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба»

«Если ты один из лучших игроков в АХЛ, набираешь много очков, находишься на пике своей игры, ты поднимаешься в НХЛ и конкурируешь с такими хоккеистами, как Кучеров, Макдэвид, Патрик Кэйн, и многими другими звездами.

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