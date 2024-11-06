Беглых олигархов предложили уравнять с ветеранами ВОВ.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Правительство России отклонило законопроект депутатов — представителей партии "Новые люди", который был призван сделать так, чтобы люди, которые в свое время официально отказались от российского гражданства, могли его без особых трудностей снова получить, причем не пересекая в обратном направлении границу своей бывшей родины и не выполняя другие стандартные требования закона "О гражданстве Российской Федерации".