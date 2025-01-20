Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино

Соревнования пройдут с 23 по 26 января. Альфа-Банк Чемпионат России Демино Расписание трансляций 23 января, четверг Индивидуальная гонка, мужчины 11:00 Индивидуальная гонка, женщины 14:00 Альфа-Банк Кубок России 5-й этап 25 января, суббота Спринт, мужчины 10:00 Спринт, женщины 13:50 26 января, воскресенье Большой масс-старт, мужчины 11:30 Большой масс-старт, женщины 14:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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