«Счастлив вернуться с новыми силами и мотивацией. Тот, кто побеждает тьму, несет свет». Кондратюк поблагодарил за поддержку на контрольных прокатах

«Неделю назад завершились контрольные прокаты! Счастлив вернуться с новыми силами и мотивацией! Спасибо большое моему тренерскому штабу Sokolovskaya Team за подготовку, зрителям за приятную поддержку и много теплых слов о моих новых программах, что сказаны лично или написаны в интернете, а также федерации фигурного катания за прекрасную организацию! А мы готовимся к Омску и Москве, до встречи на этих этапах! Тот, кто побеждает тьму, несет свет! ✨» – написал фигурист в телеграм-канале.