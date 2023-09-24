«Счастлив вернуться с новыми силами и мотивацией. Тот, кто побеждает тьму, несет свет». Кондратюк поблагодарил за поддержку на контрольных прокатах

«Неделю назад завершились контрольные прокаты! Счастлив вернуться с новыми силами и мотивацией! Спасибо большое моему тренерскому штабу Sokolovskaya Team за подготовку, зрителям за приятную поддержку и много теплых слов о моих новых программах, что сказаны лично или написаны в интернете, а также федерации фигурного катания за прекрасную организацию! А мы готовимся к Омску и Москве, до встречи на этих этапах! Тот, кто побеждает тьму, несет свет! ✨» – написал фигурист в телеграм-канале.
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