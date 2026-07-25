Еврошапито: почему в Брюсселе заскучали по Виктору Орбану

Как говорится в известной присказке, ежики плакали, кололись, но продолжали грызть кактус санкций против России: 21‑й пакет хоть и был принят, но его согласование больше напоминало мрачные посиделки не сильно дружных родственников.
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