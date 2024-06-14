Автостарт Android-устройств — это просто! Реверсим, патчим загрузчик и заставляем смартфон включаться самому

﻿﻿Часто Android-устройства считаются «бесполезными» через 5-10 лет после их выпуска. Особенно это актуально для бюджетных моделей, которые не справляются с современным обслуживанием или оборудования, которое по каким-то причинам было физически повреждено в течение срока службы.