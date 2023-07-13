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Зеленский пребывает в полном разочаровании от западных лидеров

Зеленский пребывает в полном разочаровании от западных лидеров

  Раздосадованный своими западными покровителями Зеленский проведет в среду серию двусторонних встреч с лидерами НАТО после того, как они заявили, что будущее его страны лежит внутри альянса, но отвергли его призыв о сроках вступления Украины в блок.

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