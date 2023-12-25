В Красноярском крае двое рыбаков провалились в полынью и пропали

Снегоход с двумя рыбаками провалился под лёд реки Мендель в Бирилюсском районе Красноярского края.Следственное управление СК России по Красноярскому краю проводит проверку по факту безвестного исчезновения двоих рыбаков.
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