«Гинер всей душой за ЦСКА, воспитывал Федю. Но футболисту нужно расти». Как там Чалов в Греции: интервью его отца

Ответ Акинфееву тоже есть.У Федора Чалова — 6+6 в 37 матчах за ПАОК этого сезона. Гол Федора пяткой «Ламии» признали лучшим в 23-м туре, пяткой же Чалов эффектно обработал мяч, прежде чем оформить победный ассист на 85-й минуте последнего мартовского матча с АЕК (3:2), а вчера он сделал голевую передачу во встрече с «Олимпиакосом».