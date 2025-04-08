Раскрыта опасность употребления сладких напитков

Ученые выяснили, что выбор напитков может быть связан с риском развития депрессии и тревожности. Исследование провели специалисты из китайского Медицинского университета Вэньчжоу, его результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.
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