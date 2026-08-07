Депутат Смолин усомнился в идее единого экзамена по русскому для иностранцев

Первый зампред думского Комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин допустил, что единый экзамен по русскому языку может сократить приток зарубежных абитуриентов в российские вузы, передает ИА НСН .
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