Игорь Борисов принял участие в мероприятиях ПМЮФ-2024

26–28 июня 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов принял участие в мероприятиях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024) «Право – основа глобального равновесия», прошедшего в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии