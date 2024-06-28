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  • Лев Сивохин
    Плох тот народ, который не помнит свою историю и не хочет ее знать.Защитник болгарск...
  • Eduard
    Например:"Если США захотели Украину,то вся Европа яраком дольна встать",но что бы так и вышло!Бывший австрийски...
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    Точно!Демократия плавна перешла в диктатуру,где всё навязывается,чужое мнение не имеет значение!Бывший австрийски...

Игорь Борисов принял участие в мероприятиях ПМЮФ-2024

26–28 июня 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов принял участие в мероприятиях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024) «Право – основа глобального равновесия», прошедшего в Санкт-Петербурге.

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