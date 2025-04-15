Домашний кулич обойдётся примерно в 56 рублей За основу традиционно берём наиболее распространённый рецепт: 0,5 л молока, 2 стакана сахара, 0,5 ч.
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Домашний кулич обойдётся примерно в 56 рублей За основу традиционно берём наиболее распространённый рецепт: 0,5 л молока, 2 стакана сахара, 0,5 ч.