Джастину Тимберлейку чудом удалось избежать тюрьмы

Адвокат певца проявил невероятную ловкость в своем деле. Джессика Бил счастлива, что ее супруг избежал тюрьмы LEGION-MEDIAКак фанаты 43-летнего Джастина Тимберлейка, так и его жена Джессика Бил могут вздохнуть с облегчением.
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