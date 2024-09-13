Джастину Тимберлейку чудом удалось избежать тюрьмы

Адвокат певца проявил невероятную ловкость в своем деле. Джессика Бил счастлива, что ее супруг избежал тюрьмы LEGION-MEDIAКак фанаты 43-летнего Джастина Тимберлейка, так и его жена Джессика Бил могут вздохнуть с облегчением.