Житель Мордовии обвиняется в серии мошенничеств, совершенных под предлогом изготовления корпусной мебели

Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Рузаевки, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.
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