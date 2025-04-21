Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что соблюдение российскими военнослужащими перемирия позволило вооруженным силам Украины забрать из «серой зоны» тела своих сослуживцев.
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