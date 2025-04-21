Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия

Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что соблюдение российскими военнослужащими перемирия позволило вооруженным силам Украины забрать из «серой зоны» тела своих сослуживцев.

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