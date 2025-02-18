«Лунную рыбу» на F-16 сбил «русский бандит» Су-57, после чего за нашим истребителем выстроилась очередь

Версия о «дружественном огне» появилась для отвода глаз, но получилась неуклюжей Первый зарубежный заказчик истребителя пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Бандит») получит самолёт и начнёт его эксплуатацию уже в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии