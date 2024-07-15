Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога

Очень часто вы можете слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы: разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка, и много еще чего говорят по этому поводу.
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