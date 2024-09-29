ТАСС: четыре дома повреждены в Луганске из-за падения обломков БПЛА ВСУ

Четыре дома повреждены в Луганске из-за падения обломков украинского беспилотника самолётного типа, начинённого кассетным боезарядом, пострадавших среди населения нет, сообщили ТАСС в силовых структурах ЛНР.
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