В Архангельске проголосуют за территории благоустройства

Голосование начнется на месяц раньше обычного — 15 марта. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Дмитрий МоревОтметим, что в 2023 году в рейтинговом голосовании победу одержала набережная реки Соломбалки.
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