Какой сегодня праздник: 20 августа

Сегодня, 20 августа, отмечается День Воздушного флота России — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России.
Сегодня, 20 августа, отмечается День Воздушного флота России — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России.
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