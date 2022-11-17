Захарова вопросом о британских шпионах поставила Лондон в неудобное положение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление руководителя британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума о том, что из 600 российских дипломатов, высланных в нынешнем году из ЕС, 400 — являлись якобы шпионами.