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Захарова вопросом о британских шпионах поставила Лондон в неудобное положение

Захарова вопросом о британских шпионах поставила Лондон в неудобное положение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление руководителя британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума о том, что из 600 российских дипломатов, высланных в нынешнем году из ЕС, 400 — являлись якобы шпионами.

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