Алеся Кафельникова снялась в откровенной фотосессии

Алеся Кафельникова опубликовала в соцсетях снимки из новой фотосессии. На фото 27-летняя модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова позирует в лосинах и микротопе в виде ремня, дополнив образ обувью на высоких каблуках.