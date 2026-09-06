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SPLETNIK

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Алеся Кафельникова снялась в откровенной фотосессии

Алеся Кафельникова снялась в откровенной фотосессии

Алеся Кафельникова опубликовала в соцсетях снимки из новой фотосессии. На фото 27-летняя модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова позирует в лосинах и микротопе в виде ремня, дополнив образ обувью на высоких каблуках.

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