Алеся Кафельникова снялась в откровенной фотосессии

Алеся Кафельникова опубликовала в соцсетях снимки из новой фотосессии. На фото 27-летняя модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова позирует в лосинах и микротопе в виде ремня, дополнив образ обувью на высоких каблуках.
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- 55-летняя Кристин...
- Слава Копейкин ср...
Какая же уродливая в колготках. Это не женщина, точно. Кривые косити вместо ног. Ни кожи ни рожи как говорится.