Волонтёры из благотворительной организации «ZoV Камчатка» отправила морпехам ТОФ в зону СВО необходимые вещи

Активисты организации заложили в посылки вещи первой необходимости: влажные салфетки, бритвенные принадлежности, сгущёнку, печенье, тёплые вещи, медицинские препараты и прочее.
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