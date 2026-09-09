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Царьград

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Ryanair и Wizz Air потребовали отставки главы NATS из-за сбоев

Ryanair и Wizz Air потребовали отставки главы NATS из-за сбоев

Авиакомпании Ryanair и Wizz Air призвали к отставке главы NATS Мартина Ролфа из-за сбоя в системах 8 сентября.

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