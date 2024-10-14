В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди с грозами

В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди с грозамиМетеорологи предупредили о том, что 14 октября 2024 года на территории Сочи и федеральной территории Сириус местами ожидается сильный дождь, возможна гроза.
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