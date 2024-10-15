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Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Украинцы неверно оценивали свои боевые возможности и слишком надеялись на помощь Запада. Переоценить ситуацию и остановить боевые действия призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко, передает РИА Новости.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
где генерал был раньше? и что значит &quot;приостановить&quot;? - капитулируйте, снимайте нациков с власти, налаживайте отношения.., а там и поговорить можно.
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23 час.

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