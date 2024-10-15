Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Украинцы неверно оценивали свои боевые возможности и слишком надеялись на помощь Запада. Переоценить ситуацию и остановить боевые действия призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко, передает РИА Новости.
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