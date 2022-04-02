Южная Осетия: Россию ждет пополнение, Грузия в бешенстве

В Тбилиси негодуют, забыв, как танками Цхинвал утюжили, и людей в подвалах гранатами забрасывали София Сачивко На фото: виды Цхинвала в Южной Осетии (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Фененко Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти через 1−1,5 месяца, считают зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов и первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.