Жирнючая неустойка за отсутствие страховки по ипотеке

13.03.2021 между ПАО СБЕРБАНК (далее – банк) и Клиентом был заключен кредитный договор, согласно которому банк выдал Клиенту 6 800 000 рублей на срок 300 месяцев по 8,6% годовых (далее – Кредитный договор).
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