Александр Беглов сегодня отмечает день рождения

Губернатора поздравили и почетные граждане Петербурга Они пожелали ему успехов в дальнейшей работе и отметили, что активная деятельность Александра Беглова на благо города их радует и заставляет стремиться к собственным новым достижениям.
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