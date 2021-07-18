Курьер – профессия будущего: сколько зарабатывает сотрудник службы доставки Мария СадковаНа российском рынке труда наблюдается уникальное явление за всю экономическую историю: неквалифицированный труд стоит дороже, чем высококвалифицированный.
Курьер – профессия будущего: сколько зарабатывает сотрудник службы доставки Мария СадковаНа российском рынке труда наблюдается уникальное явление за всю экономическую историю: неквалифицированный труд стоит дороже, чем высококвалифицированный.
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