rabotniky

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Курьер – профессия будущего: сколько зарабатывает сотрудник службы доставки

Курьер – профессия будущего: сколько зарабатывает сотрудник службы доставки

Курьер – профессия будущего: сколько зарабатывает сотрудник службы доставки Мария СадковаНа российском рынке труда наблюдается уникальное явление за всю экономическую историю: неквалифицированный труд стоит дороже, чем высококвалифицированный.

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