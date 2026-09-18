Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 936 подписчиков

«За ноги и головой о бордюр»: Цыганова жёстко прошлась по московским школьникам, срывавшим плакаты бойцов СВО

«За ноги и головой о бордюр»: Цыганова жёстко прошлась по московским школьникам, срывавшим плакаты бойцов СВО

Телеканал "78" В Москве задержали подростков, которые срывали и портили баннеры с портретами участников специальной военной операции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей Лобанов
Андрей Лобанов

А что если таких мразей к позорным столбам на линии боевого соприкосновения приматывать, чтобы любой наш герой-боец СВО мог подойти и тяжёлым ботинком в печень или почки въехать? Или прикладом автомата под рёбра. Через пару-тройку дней эти убллюдки получат инывалидность на всю оставшуюся жизнь, а их ушлепки-родители до старости их в креслах-каталках возить будут, с ложечки кормить и памперы менять.

Профиль пользователя Galina Kostryukova
Galina Kostryukova

Продукция 90-х. Когда же меры будут приниматься? Местными властями, учебными заведениями!!! Не президентом, на которого всё взвалить пытаются! У него и так дел выше крыши!