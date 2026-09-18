«За ноги и головой о бордюр»: Цыганова жёстко прошлась по московским школьникам, срывавшим плакаты бойцов СВО

Телеканал "78" В Москве задержали подростков, которые срывали и портили баннеры с портретами участников специальной военной операции.
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Поломать руки и ноги и вернуть родителям.
депортировать вместе с родителями в хохляндию, пусть там показывают свой патриотизм
А что если таких мразей к позорным столбам на линии боевого соприкосновения приматывать, чтобы любой наш герой-боец СВО мог подойти и тяжёлым ботинком в печень или почки въехать? Или прикладом автомата под рёбра. Через пару-тройку дней эти убллюдки получат инывалидность на всю оставшуюся жизнь, а их ушлепки-родители до старости их в креслах-каталках возить будут, с ложечки кормить и памперы менять.
Продукция 90-х. Когда же меры будут приниматься? Местными властями, учебными заведениями!!! Не президентом, на которого всё взвалить пытаются! У него и так дел выше крыши!