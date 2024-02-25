Юрий Подоляка: Украинцы освоили «израильский маневр» и сбили российский самолет над Кубанью?

Вчера около 20.00 над Кубанью был сбит российский самолет ДРЛО А-50У. Буквально сразу украинская сторона (через свои источники) заявила, что это «дело рук» их системы ПВО, которая якобы ракетой ЗРК С-200 смогла достать российский самолет.
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