Без Голливуда: кинотеатры в регионах закрываются или переходят на работу в выходные

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные бизнес-омбудсменов, во многих регионах страны в условиях ухудшающейся экономической ситуации кинотеатры сокращают часы работы, переходят на функционирование лишь в режиме выходных дней либо вовсе закрываются.