Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90% до 25%

Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что система таких программ должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий.
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