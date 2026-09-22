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За рулем

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Пешеход на полгода из-за лишних миллиметров: как лишиться прав из-за номеров?

Пешеход на полгода из-за лишних миллиметров: как лишиться прав из-за номеров?

В Москве автовладелец на полгода остался без водительского удостоверения, и поводом для этого стали номера, отличавшиеся от стандарта всего на несколько миллиметров.

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