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Лисички, гребешки и белое вино: летнее меню ресторана «Муссон»

Лисички, гребешки и белое вино: летнее меню ресторана «Муссон»

Каждое лето лисички становятся главным гастрономическим поводом пересмотреть привычное меню. Их тонкий лесной аромат и плотная текстура одинаково убедительно звучат как в классических сочетаниях, так и в более смелых авторских интерпретациях.

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