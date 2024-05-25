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Петербургский дневник

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Ленинградский зоопарк подготовил программу к дню рождения Петербурга

Ленинградский зоопарк подготовил программу к дню рождения Петербурга

В программе мастер-классы, викторины и конное шоу В течение двух дней, 26 и 27 мая, в Ленинградском зоопарке будет проходить специальная программа, посвященная празднованию 321-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга.

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